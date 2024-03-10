Компания LEGO в преддверии празднования Дня Марио анонсировала новый набор, посвящённый Mario Kart

LEGO анонсировала новый набор, посвящённый Марио

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Настал очень важный день для всей вселенной Mario, потому что именно 10 марта Nintendo празднует так называемый День Марио. Компания, которая также приняла участие в этом мероприятии — это LEGO.

Фото: Fotolia by artush

Во время презентации были представлены три новых набора из вселенной LEGO Mario, которые будут распространяться в течение 2024 года, чтобы поклонники могли пополнить коллекцию сувениров. Однако самая большая сенсация из всех увидит свет только в следующем году, и это новый пакет, полностью посвящённый Mario Kart.

Были представлены дизайны поезда-экспресса Боузера, основанного на одном из самых символичных уровней Super Mario 3D World и особняк короля Бу с привидениями, а также битва с Роем в замке Пич.