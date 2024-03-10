Компания LEGO в преддверии празднования Дня Марио анонсировала новый набор, посвящённый Mario Kart

Настал очень важный день для всей вселенной Mario, потому что именно 10 марта Nintendo празднует так называемый День Марио. Компания, которая также приняла участие в этом мероприятии — это LEGO.
Во время презентации были представлены три новых набора из вселенной LEGO Mario, которые будут распространяться в течение 2024 года, чтобы поклонники могли пополнить коллекцию сувениров. Однако самая большая сенсация из всех увидит свет только в следующем году, и это новый пакет, полностью посвящённый Mario Kart.
Были представлены дизайны поезда-экспресса Боузера, основанного на одном из самых символичных уровней Super Mario 3D World и особняк короля Бу с привидениями, а также битва с Роем в замке Пич.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.