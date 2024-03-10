Сканер подземелий Ludus Mortis, похожий на Dungeon Master, вышел в Steam

Сканер подземелий Ludus Mortis вышел в Steam

0:40 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Игра Ludus Mortis уже доступна несколько дней в Steam. Она получила 91 процент положительных отзывов.

Фото: https://hsto.org/webt/cj/yc/ee/cjyceetbgkoz2atzp5qgskx5okm.jpeg

История повествует о группе сенаторов, которые решают использовать некромантию для создания армии нежити и демонов, чтобы противостоять войскам императора Диоклетиана. Население живёт в ужасе, и армия нечисти одерживают над ними победу за победой. Несмотря на сложившуюся ситуацию, демонам противостоят гладиаторы.

Игроки могут выбрать один из 14 различных классов воинов. Также они могут набирать новых рекрутов и повышать их навыки, прежде чем отправлять их в катакомбы, где находится нечисть.