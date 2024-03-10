Сканер подземелий Ludus Mortis, похожий на Dungeon Master, вышел в Steam

Игра Ludus Mortis уже доступна несколько дней в Steam. Она получила 91 процент положительных отзывов.
История повествует о группе сенаторов, которые решают использовать некромантию для создания армии нежити и демонов, чтобы противостоять войскам императора Диоклетиана. Население живёт в ужасе, и армия нечисти одерживают над ними победу за победой. Несмотря на сложившуюся ситуацию, демонам противостоят гладиаторы.
Игроки могут выбрать один из 14 различных классов воинов. Также они могут набирать новых рекрутов и повышать их навыки, прежде чем отправлять их в катакомбы, где находится нечисть.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.