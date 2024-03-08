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В Minecraft вышел патч, где появились новые волки и защита от сбоев при нанесении большого урона

Minecraft получил обновления с волками и защитой от сбоев при нанесении большого урона

1:42
Видеоигры

Студия Mojang выпустила snapshot 24W10A для Java-версии Minecraft. Следующая тестовая версия обновления 1.21 добавляет в игру альтернативных волков, которые уже появились в бета-версии Minecraft Bedrock.

Minecraft получил обновления с волками и защитой от сбоев при нанесении большого урона
Фото: i0.wp. com/news.xbox.com/en-us/wp-content/uploads/sites/2/2023/01/Minecraft-Legends-Interview-Key-Art-5947dad6267a51144a6b.jpg?fit=1920%2C1080&ssl=1

Как и в Bedrock, в Java-версии Minecraft теперь девять типов волков: один старый и восемь новых. Кроме того, snapshot 24W10A изменил правила появления некоторых мобов и внёс ряд технических улучшений в Java-версию Minecraft. Волки теперь могут передвигаться по каменистой почве и подзолистым блокам. Единственными пассивными мобами в Роще, которые теперь появляются, являются волки, лисы и кролики.

Вот ещё некоторые изменения, которые появились в Minecraft:

  • всплывающие подсказки кнопок больше не будут отображаться, когда курсор находится вне элемента, содержащего кнопки
  • при установке имена игроков больше не будут потеряны
  • обнуление силы тяжести больше не отправляет игрока в полёт
  • подозрительное рагу насыщается в течение 7 секунд, а не в 7 тактов игрового мира
  • для всех инструментов атака установлена на 4, а скорость атаки на 1,6
  • исправлена критическая ошибка при сохранении мира, в котором есть рисунки
  • арбалеты снова издают звук выстрела
  • ульи в инвентаре больше не будут терять мёд при изменении версии игры на 24W09A
  • игра больше не будет вылетать при нанесении очень большого урона

Для того, чтобы протестировать новую версию игры, необходимо включить установку snapshots в настройках лаунчера Minecraft.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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