В Minecraft вышел патч, где появились новые волки и защита от сбоев при нанесении большого урона

Студия Mojang выпустила snapshot 24W10A для Java-версии Minecraft. Следующая тестовая версия обновления 1.21 добавляет в игру альтернативных волков, которые уже появились в бета-версии Minecraft Bedrock.
Как и в Bedrock, в Java-версии Minecraft теперь девять типов волков: один старый и восемь новых. Кроме того, snapshot 24W10A изменил правила появления некоторых мобов и внёс ряд технических улучшений в Java-версию Minecraft. Волки теперь могут передвигаться по каменистой почве и подзолистым блокам. Единственными пассивными мобами в Роще, которые теперь появляются, являются волки, лисы и кролики.
Вот ещё некоторые изменения, которые появились в Minecraft:
всплывающие подсказки кнопок больше не будут отображаться, когда курсор находится вне элемента, содержащего кнопки
при установке имена игроков больше не будут потеряны
обнуление силы тяжести больше не отправляет игрока в полёт
подозрительное рагу насыщается в течение 7 секунд, а не в 7 тактов игрового мира
для всех инструментов атака установлена на 4, а скорость атаки на 1,6
исправлена критическая ошибка при сохранении мира, в котором есть рисунки
арбалеты снова издают звук выстрела
ульи в инвентаре больше не будут терять мёд при изменении версии игры на 24W09A
игра больше не будет вылетать при нанесении очень большого урона
Для того, чтобы протестировать новую версию игры, необходимо включить установку snapshots в настройках лаунчера Minecraft.
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