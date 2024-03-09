В Blizzard раскрыли подробности нового патча для Diablo 4

На следующей неделе выйдет новый патч для Diablo 4

1:11 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Blizzard планирует выпустить новое обновление Diablo 4 уже 12 марта для ПК, PlayStation и Xbox. Речь идет о патче 1.3.4, который в основном направлен на решение некоторых общих проблем, в том числе связанных с текущим сезоном Construct.

Фото: i.ytimg. com/vi/9bRWIdOMfro/maxresdefault.jpg

Обновление содержит исправления, связанные с сенешалем, например, той, которая идентифицировала его как "слугу", что сделало символ жертвоприношения бесполезным. Кроме того, исправлена ошибка, связанная с задачей Killful Lapidary, которая была невыполнима для некоторых игроков. Теперь станет возможным добиться прогресса в этом задании, даже получив Журчащие ящики.

Патч также включает в себя несколько исправлений параметров доступности Diablo 4, связанные с игровым процессом, экспедициями и пользовательским интерфейсом. Это техническое обновление не включает в себя дополнительный контент.

Но несколькими днями ранее было выпущено обновление 1.3.3, в котором были представлены Хвостатые вилки и отмечено возвращение вампирских способностей, а также ряд изменений в балансе классов и уникальных объектов.