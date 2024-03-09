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Taxi Life: A City Driving Simulator. Прокатитесь на такси по Барселоне

Вышло видео с геймплеем авто-симулятора Taxi Life: A City Driving Simulator

0:52
Видеоигры

В Taxi Life: A City Driving Simulator игрокам предстоит отвозить своих пассажиров в определённые места Барселоны, строго соблюдая правила дорожного движения. Если этого не сделать, то пассажир станет очень нетерпеливым и, в худшем случае, прервёт поездку.

Вышло видео с геймплеем авто-симулятора Taxi Life: A City Driving Simulator
Фото: openverse by Hipsta.space is licensed under CC BY-SA 4.0.

В игре также нужно обращать внимание на аварии и пробки на дорогах и удовлетворять пожелания своего пассажира.

Развозя пассажиров по Барселоне, игрок накапливает важные очки опыта и получает игровой доход. Баллы можно использовать для развития навыков, которые сделают пользователя лучшим водителем и предпринимателем. В Taxi Life: A City Driving Simulator можно не только перевозить пассажиров, но и создать свою таксомоторную компанию.

Taxi Life: A City Driving Simulator доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Taxi Life: A City Driving Simulator - Driving Gameplay Trailer | PS5 Games
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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