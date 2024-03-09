По мотивам серии игр Watch Dogs от компании Ubisoft снимут кино

Ubisoft дала разрешение на экранизацию своей серии игр Watch Dogs

1:35 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издание Deadline сообщило, что компания Ubisoft решила вернуться в кинематограф с новой адаптацией одной из своих флагманских лицензий. После Assassin's Creed и Werewolves Within настала очередь Watch Dogs получить свою кинематографическую адаптацию.

Фото: circolofilippomazzei.net

Согласно публикации Deadline, производство серьёзно продвигается вперёд, поскольку актриса Софи Уайлд ведёт переговоры о том, чтобы сыграть главную роль. Также во главе этого проекта стоит французский режиссёр Матье Тури, специалист по жанровому кино, который в прошлом году поразил аудиторию своим фильмом "Чёрные рыцари". Объявление о его участии в проекте, несомненно, перекликается с его заявлениями, сделанными в ноябре 2023 года, когда он сказал в интервью изданию AlloCiné:

У меня есть американский проект, который был приостановлен из-за забастовки. Нам дали зелёный свет, и мы были на этапе кастинга. К сожалению, я пока не могу сказать, что это за игра. Мне очень повезло, что я работаю там.

Серия игр Watch Dogs позиционируется как футуристический триллер, чем как игра в жанре ужасов. В игре геймеры играют за персонажа Айдена Пирса — хакера и бывшего преступника, который мстит за свою семью, пострадавшую от насилия. По сюжету можно взламывать и контролировать всё, что подключено к сети города, такое как камеры, транспорт, светофоры и личные данные. Watch Dogs имеет несколько режимов, включая одиночный, кооперативный и многопользовательский.