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Композитор Final Fantasy, Нобуо Уэмацу, отметил убывание интереса к музыке в играх и призвал коллег искать своё уникальное звучание

Нобуо Уэмацу: будущее музыки в видеоиграх

1:24
Видеоигры

Известный японский композитор Нобуо Уэмацу, который прославился своими музыкальными композициями для игровой серии Final Fantasy и завоевал миллионы поклонников, высказал свои мысли о будущем музыки в видеоиграх. Он выразил опасения по поводу того, что музыка может стать "скучной", если будет продолжать копировать стандарты Голливуда. Уэмацу также отметил риски использования искусственного интеллекта в создании музыки.

Нобуо Уэмацу: будущее музыки в видеоиграх
Фото: flickr.com by Clinton Crumpler is licensed under CC BY 2.0

В интервью японскому изданию NewsPicks Уэмацу назвал музыку 8-битной эпохи "кислородом для видеоигр", подчеркивая её роль в оживлении персонажей и сюжетов игр. С течением времени развитие технологий привело к улучшению качества звуков и музыки, созданных для игровых проектов.

Спустя десятилетия профессионального творчества Уэмацу отмечает, что недавно музыка в видеоиграх стала менее привлекательной из-за тенденции к "киношной" звуковой дорожке. Он считает, что подражание Голливуду может стать преградой для новых достижений в этой области.

Уэмацу призывает композиторов искать своё уникальное звучание и индивидуальность, поскольку личный талант играет важную роль в создании искусства. Именно поэтому он выступает против использования искусственного интеллекта в музыкальном творчестве, подчеркивая важность внутреннего голоса каждого композитора для нахождения чего-то уникального.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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