Вселенная GTA V станет кинематографическим художественным пространством для нового документального фильма от Altitude Media Group

Компания Altitude Media Group объявила о выходе документального фильма под названием "Grand Theft Hamlet", который был полностью снят в мире игры Grand Theft Auto. В фильме будет рассказана история двух актеров, которые в период третьего карантина из-за Covid-19 в Великобритании решают поставить пьесу "Гамлет" внутри игрового мира GTA V.
"Grand Theft Hamlet" представляет собой уникальное и глубоко эмоциональное кино, предлагающее зрителям нечто абсолютно новое и удивительное.
Презентация фильма запланирована на фестивале SXSW. Режиссерами и сценаристами проекта являются Сэм Крейн и Пинни Гриллс.
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