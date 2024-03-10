Вселенная GTA V станет кинематографическим художественным пространством для нового документального фильма от Altitude Media Group

От пьесы к пикселям: "Grand Theft Hamlet" — документальный фильм, полностью снятый в GTA

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Компания Altitude Media Group объявила о выходе документального фильма под названием "Grand Theft Hamlet", который был полностью снят в мире игры Grand Theft Auto. В фильме будет рассказана история двух актеров, которые в период третьего карантина из-за Covid-19 в Великобритании решают поставить пьесу "Гамлет" внутри игрового мира GTA V.

Фото: flickr.com by K putt is licensed under CC BY-NC 2.0

"Grand Theft Hamlet" представляет собой уникальное и глубоко эмоциональное кино, предлагающее зрителям нечто абсолютно новое и удивительное.

Презентация фильма запланирована на фестивале SXSW. Режиссерами и сценаристами проекта являются Сэм Крейн и Пинни Гриллс.