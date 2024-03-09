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Cyberpunk 2077 продолжает покорять игроков: это самая продаваемая игра 2023 года. Рассказываем о рейтинге игр

Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой 2023 года

1:14
Видеоигры

Игра Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой в 2023 году. Она разошлась тиражом в 25 миллионов копий.

Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой 2023 года
Фото: commons.wikimedia.org by PRATIK ' S LAWS is licensed under Commons, the free media repository

На втором месте находится Hogwarts Legacy — 24 миллиона проданных копий, а на третьем месте расположилась игра Elden Ring. Она разошлась тиражом в 23 миллиона копий. В топ популярных и самых продаваемых игр 2023 года также вошли:

  • Zelda Tears of the Kingdom,
  • Palworld,
  • God of War Ragnarok,
  • Spider-Man 2 от "Марвел"
  • Baldur's Gate 3.

Cyberpunk 2077 — это футуристическая ролевая игра в жанре экшн-RPG, действие которой происходит в Найт-Сити, мегаполисе, полном криминала, технологий и корпораций. Игрок управляет персонажем по имени V, который может настраивать свой внешний вид, навыки, киберимпланты и оружие. В игре есть множество возможностей для исследования, боя, взаимодействия с персонажами и влияния на сюжет.

Cyberpunk 2077 доступен для игры на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — Official Launch Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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