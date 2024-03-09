Cyberpunk 2077 продолжает покорять игроков: это самая продаваемая игра 2023 года. Рассказываем о рейтинге игр

Игра Cyberpunk 2077 стала самой продаваемой игрой в 2023 году. Она разошлась тиражом в 25 миллионов копий.
На втором месте находится Hogwarts Legacy — 24 миллиона проданных копий, а на третьем месте расположилась игра Elden Ring. Она разошлась тиражом в 23 миллиона копий. В топ популярных и самых продаваемых игр 2023 года также вошли:
Cyberpunk 2077 — это футуристическая ролевая игра в жанре экшн-RPG, действие которой происходит в Найт-Сити, мегаполисе, полном криминала, технологий и корпораций. Игрок управляет персонажем по имени V, который может настраивать свой внешний вид, навыки, киберимпланты и оружие. В игре есть множество возможностей для исследования, боя, взаимодействия с персонажами и влияния на сюжет.
Cyberpunk 2077 доступен для игры на ПК, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series X/S.
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