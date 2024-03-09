В Baldur's Gate 3 исправлена ошибка в местах массового скопления персонажей: тайна патча 1 006 500

В Baldur's Gate 3 снова вышло небольшое обновление

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Бельгийская студия Larian Studios недавно опубликовала новое небольшое обновление, направленное на исправление технической проблемы в Baldur's Gate 3.

Фото: flickr.com by r. nial bradshaw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Патч под номером 1 006 500 в настоящее время доступен пока только для пользователей ПК. Разработчики заявили, что скоро обновление также выйдет для PlayStation 5.

Патч не привносит никакого нового контента в игру. Он ограничивается техническим исправлением проблемы, связанной с "людными местами". Некоторые игроки сталкивались с "зависаниями" в особо густонаселённых районах мира Baldur's Gate 3, поэтому новое обновление должно помочь устранить эту проблему.

Больше разработчики не сообщили никаких дополнительных подробностей, так что это всё, что должно появиться в новом патче.