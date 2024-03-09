Спустя 12 лет после выхода первой части Dragon's Dogma выходит вторая её часть

В сети появились новые подробности о Dragon's Dogma 2

1:17 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В этом году игроков ждут несколько замечательных событий. Одним из самых ожидаемых, несомненно, является дополнение к Elden Ring. Однако есть ещё одна игра, которая могла бы затмить детище FromSoftware. Это Dragon's Dogma 2, разработанная и изданная компанией Capcom.

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Это игра в жанре экшн-RPG, которая переносит геймеров в фантастический открытый мир. Она выделяется своей плавной и динамичной боевой системой, а также широким спектром классов и навыков для освоения.

Издание Xsable протестировало Dragon's Dogma 2, и обнаружила в игре много положительных моментов. Например, в отличие от многих игр, интегрированный искусственный интеллект в Dragon's Dogma 2 очень продвинутый, и геймеры действительно почувствуют, что сражаются с реальными оппонентами.

Кроме того, игра предлагает некоторые элементы геймплея из другой известной лицензии Capcom, Monster Hunter. Действительно, игроки смогут столкнуться с гигантскими монстрами и даже взобраться на них, чтобы ослабить определенные части их тела.

Релиз Dragon's Dogma 2 запланирован на 22 марта 2024 года. Игра выйдет на PlayStation 5, ПК и Xbox Series X/S.

Dragon's Dogma 2 - Main Trailer | PS5 Games