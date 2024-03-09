В Activision Blizzard около 600 сотрудников отдела контроля качества создали игровой профсоюз

В Activision Blizzard около 600 сотрудников создали игровой профсоюз

1:21 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В компании Activision-Blizzard, которая специализируется на создании видеоигр, около 600 сотрудников отдела контроля качества основали крупнейший профсоюз в индустрии видеоигр США.

Фото: commons.wikimedia.org by Commons, the free media repository is licensed under Dinosaur918

Голосование было проведено 8 марта, под наблюдением организации Communications Workers of America (CWA), которая сама по себе является крупнейшим профсоюзом. CWA работает в секторе коммуникаций и средств массовой информации. Недавно сформированный профсоюз объединяет сотрудников отдела контроля качества из трёх разных дочерних компаний Activision-Blizzard.

В августе 2022 года, еще до завершения сделки по приобретению Activision Blizzard, Microsoft заключила соглашение о нейтралитете с CWA с целью облегчения и оптимизации организационных процессов в Activision Blizzard и её дочерних компаниях. В интервью The Verge специалист по техническим требованиям Том Шелли (один из сотрудников отдела контроля качества, проголосовавших за объединение в профсоюз) заявил, что вышеупомянутое соглашение и приобретение Microsoft облегчили рождение нового профсоюза.

В 2023 году Microsoft уже одобрила создание профсоюза из 300 сотрудников ZeniMax, что позволило ей присоединиться к ранее существовавшим профсоюзам Blizzard Albany и Raven Software.