Демоверсия футуристического экшена Stellar Blade вышла на PlayStation 5

Демоверсия Stellar Blade стала уже доступна для PlayStation 5

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Демо-версия Stellar Blade, футуристического экшена от студии Shift Up, уже вышла на PlayStation 5. По сюжету игры люди попадают под натиск инопланетян, но они не теряют надежды отвоевать свой родной дом — Землю.

Фото: fernseher-tests24.com by Quakeboy is licensed under Commons, the free media repository

Ева, главный персонаж игры, является одной из девушек-десантниц, которую отправили воевать на захваченную планету. Она приземляется на Землю и продвигается вперёд, и находит последнее пристанище людей.

На прохождение демо-версии Stellar Blade уходит около 40 минут. За это время у игроков будет время пройти несколько локаций, сразиться с парой инопланетян и встретиться с небольшим боссом.

Полная версия игры Stellar Blade выйдет на PlayStation 5 только 26 апреля 2024 года.