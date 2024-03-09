Компания Apple вернула Epic Games в свой магазин приложений App Store

Epic Games восстановлен в App Store

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Компания-гигант Apple в очередной раз вернула учётную запись разработчиков из Epic Games в App Store. Тем самым они смогут заново открыть магазин приложений Epic Games Store в Евросоюзе и вернуть свою игру Fortnite на устройствах iOS в ЕС. Этот шаг был сделан после обязательства Европейской комиссии.

Фото: vandal.elespanol.com

Epic Games подчеркивает важность соблюдения закона о цифровых рынках и свободе разработчиков. Генеральный директор Epic Games, Тим Суини, отметил эту первую крупную и важную победу в прямом конфликте с таким гигантом, как Apple, и призвал к выполнению законов. Вся шумиха в информационном поле из-за блокировки учётной записи Epic Games в Евросоюзе началась после твита компании.

После "битвы" с Apple, Epic обязалась соблюдать их правила в App Store. В Apple подтвердили, что разработчики будут работать в соответствии с законом и разрешила повторное подписание соглашения. Ожидается, что Epic Games Store станет доступным в Европе в ближайшие дни.