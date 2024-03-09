Игроки Starfield расстроены из-за последнего патча, в котором можно было быстро получить костюм

Игроки Starfield недовольны последним патчем из-за трюка с получением скафандра

1:19 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Некоторые игроки Starfield недовольны тем, что последний патч положил конец трюку с получением одного из лучших скафандров в начале игры. На этой неделе Starfield получила обновление 1.10.30, которое в настоящее время доступно только в бета-версии Steam.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

Это обновление сосредоточено на многих исправлениях ошибок, без большого количества новых дополнений, за исключением новых выражений лица и поз для фоторежима, а также снятия ограничения "digipick".

Однако также была исправлена небольшая ошибка, которая понравилась многим геймерам. Они думали, что это была не ошибка, а настоящий трюк, который многие обнаружили, чтобы быстро получить один из лучших костюмов в игре.

В одном из примечаний к патчу написано:

Исправлена ошибка, которая позволяла игрокам получать доступ к космическим костюмам, не взламывая замки на одной из витрин со скафандрами.

В Reddit пользователи были расстроены, поскольку многие посчитали, что это такая особенность игры, а не баг, который необходимо исправить.

В то время как Bethesda исправляет то, что понравилось фанатам Starfield, многие обращаются к модам, чтобы разнообразить игру. Например, у большинства геймеров популярен мод, который добавляет скины персонажей из "Звёздных войн".