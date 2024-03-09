Игроки Starfield расстроены из-за последнего патча, в котором можно было быстро получить костюм

Некоторые игроки Starfield недовольны тем, что последний патч положил конец трюку с получением одного из лучших скафандров в начале игры. На этой неделе Starfield получила обновление 1.10.30, которое в настоящее время доступно только в бета-версии Steam.
Это обновление сосредоточено на многих исправлениях ошибок, без большого количества новых дополнений, за исключением новых выражений лица и поз для фоторежима, а также снятия ограничения "digipick".
Однако также была исправлена небольшая ошибка, которая понравилась многим геймерам. Они думали, что это была не ошибка, а настоящий трюк, который многие обнаружили, чтобы быстро получить один из лучших костюмов в игре.
В одном из примечаний к патчу написано:
Исправлена ошибка, которая позволяла игрокам получать доступ к космическим костюмам, не взламывая замки на одной из витрин со скафандрами.
В Reddit пользователи были расстроены, поскольку многие посчитали, что это такая особенность игры, а не баг, который необходимо исправить.
В то время как Bethesda исправляет то, что понравилось фанатам Starfield, многие обращаются к модам, чтобы разнообразить игру. Например, у большинства геймеров популярен мод, который добавляет скины персонажей из "Звёздных войн".
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.