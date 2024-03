Игроки Starfield расстроены из-за последнего патча, в котором можно было быстро получить костюм

Некоторые игроки Starfield недовольны тем, что последний патч положил конец трюку с получением одного из лучших скафандров в начале игры. На этой неделе Starfield получила обновление 1.10.30, которое в настоящее время доступно только в бета-версии Steam.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository