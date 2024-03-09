Nintendo выпустила новый полноценный трейлер, посвящённый характеристикам Princess Peach: Showtime!

В новом трейлере игры Princess Peach: Showtime! разработчики подробнее рассказали об её особенностях

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Компания Nintendo выложила новый трейлер, посвящённый характеристикам приключенческой игры Princess Peach: Showtime!, где главным героем является принцесса.

Фото: nintendo.com by Nintendo is licensed under Commons, the free media repository

В демонстрационном видео содержится подробный обзор игры с её особенностями и механикой трансформаций. Они играют центральную роль в игровом процессе, позволяя персонажу не только менять внешность, но и приобретать новые мощные способности для преодоления препятствий на своём пути.

Выпуск Princess Peach: Showtime! ознаменован началом длительного периода без игр Nintendo от первого лица. Помимо Paper Mario: The Thousand-Year Door, у которого в настоящее время ещё нет официальной даты выхода, выпуск никаких других игр не планируется до конца 2024 года.

Princess Peach: Showtime! будет доступна на Nintendo Switch уже 22 марта.

Princess Peach: Showtime! - Official Trailer