Разработчики поделились трейлером игры Creatures of Ava, где игрокам нужно помогать фантастическим существам

Студия Inverge Studios представила первые подробности об игре Creatures of Ava во время партнёрского превью Xbox 2024. Игровой мир и персонажи напомнили многим популярную игру Palworld. Однако различия в Ava есть.
Как и Palworld, Creature of Ava наполнена широким спектром милых и приятных мистических персонажей. Они весело бродят вокруг, помогают главному герою в платформинге и выполняют различные задания. Но в отличие от Palworld, Creatures of Ava не предполагает, что игроки будут владеть ими или нанимать на работу. Основной темой являются мир и гармония.
Используя более дружественный к существам подход, Creature of Ava ставит игроков на роль спасателя — главного героя, стремящегося избавить мир от быстро растущей инфекции. Игроки смогут исследовать красочную и динамичную окружающую среду, взаимодействовать с многочисленными местными видами и спасать фантастических зверей, а не собирать их или причинять им вред.
Разработчики утверждают, что для них главной целью является сделать эту игру ненасильственной. Основной персонаж — Вик, девушка-исследователь. Во время своего путешествия она может общаться с разными существами, чтобы смотреть на мир их глазами. Действие игры в основном сосредоточено на решении различных экологических головоломок.
Для всех, кто ищет игру, в которой можно просто гладить, обниматься и дружить с фантастическими существами, Creature of Ava определённо придётся по вкусу.
Релиз Creatures of Ava намечен на 2024 год для Xbox Series S|X и ПК. Точная дата пока не разглашается.
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