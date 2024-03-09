Разработчики поделились трейлером игры Creatures of Ava, где игрокам нужно помогать фантастическим существам

Разработчики поделились трейлером игры Creatures of Ava

1:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Студия Inverge Studios представила первые подробности об игре Creatures of Ava во время партнёрского превью Xbox 2024. Игровой мир и персонажи напомнили многим популярную игру Palworld. Однако различия в Ava есть.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Как и Palworld, Creature of Ava наполнена широким спектром милых и приятных мистических персонажей. Они весело бродят вокруг, помогают главному герою в платформинге и выполняют различные задания. Но в отличие от Palworld, Creatures of Ava не предполагает, что игроки будут владеть ими или нанимать на работу. Основной темой являются мир и гармония.

Используя более дружественный к существам подход, Creature of Ava ставит игроков на роль спасателя — главного героя, стремящегося избавить мир от быстро растущей инфекции. Игроки смогут исследовать красочную и динамичную окружающую среду, взаимодействовать с многочисленными местными видами и спасать фантастических зверей, а не собирать их или причинять им вред.

Разработчики утверждают, что для них главной целью является сделать эту игру ненасильственной. Основной персонаж — Вик, девушка-исследователь. Во время своего путешествия она может общаться с разными существами, чтобы смотреть на мир их глазами. Действие игры в основном сосредоточено на решении различных экологических головоломок.

Для всех, кто ищет игру, в которой можно просто гладить, обниматься и дружить с фантастическими существами, Creature of Ava определённо придётся по вкусу.

Релиз Creatures of Ava намечен на 2024 год для Xbox Series S|X и ПК. Точная дата пока не разглашается.

Creatures of Ava - Reveal Trailer | Xbox Partner Preview