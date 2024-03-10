По серии игр Watch Dogs снимут фильм

Кинокомпания New Regency Pictures взялась за производство экранизации серии видеоигр Watch Dogs, сообщает портал Deadline.
Подробности об адаптации Watch Dogs пока остаются загадкой. Режиссером проекта назначен Матьё Тури, известный своей работой над фильмами "Спуск в бездну", "Бегущая в лабиринте" и другими. За сценарий отвечает Кристи ЛеБлан, известная по триллеру "Кислород". Одной из главных ролей в фильме предположительно исполнит Софи Уайлд ("Бюро магических услуг", "Два, три, демон, приди!").
Первая часть Watch Dogs от студии Ubisoft вышла в 2014 году, а в 2016-м был выпущен сиквел. Через четыре года состоялся релиз третьей части под названием Legion. Действие игр разворачивается в альтернативных версиях реальных городов, где хакеры-протагонисты сражаются против властей и автоматической системы ctOS.
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