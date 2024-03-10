По серии игр Watch Dogs снимут фильм

Watch Dogs получит киноадаптацию от New Regency Pictures

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Кинокомпания New Regency Pictures взялась за производство экранизации серии видеоигр Watch Dogs, сообщает портал Deadline.

Фото: flickr.com by julesskylar is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Подробности об адаптации Watch Dogs пока остаются загадкой. Режиссером проекта назначен Матьё Тури, известный своей работой над фильмами "Спуск в бездну", "Бегущая в лабиринте" и другими. За сценарий отвечает Кристи ЛеБлан, известная по триллеру "Кислород". Одной из главных ролей в фильме предположительно исполнит Софи Уайлд ("Бюро магических услуг", "Два, три, демон, приди!").

Первая часть Watch Dogs от студии Ubisoft вышла в 2014 году, а в 2016-м был выпущен сиквел. Через четыре года состоялся релиз третьей части под названием Legion. Действие игр разворачивается в альтернативных версиях реальных городов, где хакеры-протагонисты сражаются против властей и автоматической системы ctOS.