Разработчики опубликовали новый трейлер игры-хоррора Alone in the Dark

Вышел ещё один трейлер игры Alone in the Dark, который раскрывает странные и тёмные обстоятельства, отправившие основных персонажей в дом Дерсето. Главные герои погружаются в решение сложных загадок, где сталкиваются со страшными явлениями в особняке и ближайшей к нему территории.
Согласно трейлеру, появившемуся в январе, герои находятся одни в темноте, где они встречаются со своим призраками прошлого. Также в трейлере были показаны главные особенности игры, включая страшных существ, с которыми придётся столкнуться игрокам.
Игра-хоррор Alone in the Dark будет доступна 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
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