Разработчики опубликовали новый трейлер игры-хоррора Alone in the Dark

Появился новый трейлер игры-хоррора Alone in the Dark

Вышел ещё один трейлер игры Alone in the Dark, который раскрывает странные и тёмные обстоятельства, отправившие основных персонажей в дом Дерсето. Главные герои погружаются в решение сложных загадок, где сталкиваются со страшными явлениями в особняке и ближайшей к нему территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Vovo4kaomg is licensed under Commons, the free media repository

Согласно трейлеру, появившемуся в январе, герои находятся одни в темноте, где они встречаются со своим призраками прошлого. Также в трейлере были показаны главные особенности игры, включая страшных существ, с которыми придётся столкнуться игрокам.

Игра-хоррор Alone in the Dark будет доступна 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

Alone in the Dark | The Dark Road to Derceto (Greenband Trailer)