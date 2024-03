На 68 году жизни скончался автор франшизы Dragon Ball

В официальном аккаунте серии игр Dragon Ball объявили о том, что создатель франшизы и популярной мангаку, Акира Торияма, ушёл из жизни в начале марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

Фото: kamisama.com by The Unrivaled Dragonball is licensed under Commons, the free media repository