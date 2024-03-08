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На 68 году жизни скончался автор франшизы Dragon Ball

Создатель Dragon Ball Акира Торияма ушёл из жизни

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Видеоигры

В официальном аккаунте серии игр Dragon Ball объявили о том, что создатель франшизы и популярной мангаку, Акира Торияма, ушёл из жизни в начале марта в возрасте 68 лет. Причиной смерти стала острая субдуральная гематома.

Создатель Dragon Ball Акира Торияма ушёл из жизни
Фото: kamisama.com by The Unrivaled Dragonball is licensed under Commons, the free media repository

В сети много пользователей выразили свою скорбь по поводу утраты и благодарность Торияме за миры, которые пришлись по душе множеству фанатов. Команда разработчиков Among Us назвала Торияму настоящей легендой, вдохновлявшей многих.

Dragon Ball стартовал в 1984 году с манги одноимённого названия, которая позднее породила множество серий игр. Также Торияма принимал участие в разработке других известных частей, таких как Dragon Quest и Chrono Trigger.

Новое ролевое приключение Sand Land, созданное на основе работ Ториямы, находится сейчас в работе и должно выйти 26 апреля для PlayStation, Xbox Series и ПК.

Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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