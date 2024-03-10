В летнем обновлении Hogwarts Legacy разработчики выразят свою благодарность игрокам

Hogwarts Legacy: чего ждать игрокам от предстоящего летнего обновления?

0:58 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Менеджер, ответственный за взаимодействие с сообществом в студии Avalanche, выразил свои мысли относительно предстоящего летнего обновления Hogwarts Legacy.

Фото: wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel is licensed under CC BY 3.0

Согласно информации, этим обновлением разработчики решили выразить благодарность игрокам за теплый прием. Игра Hogwarts Legacy получила высокие оценки, множество наград и продалось тиражом более 24 миллионов копий. Менеджер по работе с сообществом подчеркнул, что команде Avalanche приятно видеть все предположения фанатов относительно контента предстоящего патча.

В настоящее время разработчики не готовы раскрывать подробности о том, что они подготовили для игроков, но их формулировка о "дополнительных функциях и обновлениях" была тщательно продумана. Это может подразумевать, что игрокам не стоит ожидать продолжения сюжета. Фанаты выразили желание увидеть полноценный фоторежим, больше опций доступности и другие функции.