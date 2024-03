В летнем обновлении Hogwarts Legacy разработчики выразят свою благодарность игрокам

Менеджер, ответственный за взаимодействие с сообществом в студии Avalanche, выразил свои мысли относительно предстоящего летнего обновления Hogwarts Legacy.

Фото: wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel is licensed under CC BY 3.0