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Исследователи определили оптимальный временной промежуток перед выпуском ремейка и ремастера игры

Исследование IDG: лучшее время для выпуска ремастеров и ремейков игр

1:29
Видеоигры

Исследование, проведенное группой аналитиков из консалтинговой компании IDG, сосредоточилось на анализе взаимосвязи между продажами ремейков и ремастеров и временем, прошедшим с момента выхода оригинальных игр. В рамках этого исследования специалисты проанализировали финансовые данные более чем двухсот ремейков, выпущенных с 2012 года.

Исследование IDG: лучшее время для выпуска ремастеров и ремейков игр
Фото: wikimedia.org by El contenido is licensed under CC0

Результаты показали, что оптимальным временем для выпуска ремастеров являются первые пять лет после выхода оригинала. В этот период продажи улучшенных версий игр достигают своего пика. Однако в последующий период, от пяти до десяти лет, доход от ремастеров уменьшается примерно вдвое, а затем продолжает постепенно снижаться.

Что касается полноценных ремейков, то оптимальным временем для их выпуска оказался интервал от 11 до 15 лет после выхода оригинала. Согласно статистическим данным, около 70% таких релизов в этот период продаются тиражом более 2 миллионов копий.

Подобные показатели также достигаются ремейками, выпущенными через 16-20 лет после оригинала. В случае же, если ремейк выходит раньше или позже указанных временных рамок, его продажи не достигают таких высоких результатов. В первом случае это может быть связано с недостаточной технологической разницей между версиями игр, а во втором — с тем, что игра начинает восприниматься как нишевый продукт в стиле ретро.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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