Amerzone: The Explorer's Legacy — ремейк с русской локализацией выйдет в 2024 году на PC и консолях

Microids планируют выпустить ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy в течение 2024 года на ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Анонсирована также локализация текста на русский язык.
Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие по Латинской Америке, чтобы выполнить последнее желание ушедшего исследователя. Путешествие будет включать изучение древних руин, разгадывание головоломок и раскрытие тайны загадочных белых птиц. В процессе игры игроки также встретят много интересных персонажей, каждый из которых имеет свою уникальную историю.
Оригинальная Amerzone была выпущена в 1999 году и доступна на первой PlayStation, ПК и мобильных устройствах. Игра получила престижные награды и положительные отзывы от игроков.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.