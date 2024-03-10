Amerzone: The Explorer's Legacy — ремейк с русской локализацией выйдет в 2024 году на PC и консолях

Microids объявило о выпуске ремейка Amerzone: The Explorer’s Legacy

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Microids планируют выпустить ремейк Amerzone: The Explorer's Legacy в течение 2024 года на ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Анонсирована также локализация текста на русский язык.

Фото: wikimedia.org by Anuman Interactive is licensed under CC BY-SA 3.0

Игрокам предстоит отправиться в опасное путешествие по Латинской Америке, чтобы выполнить последнее желание ушедшего исследователя. Путешествие будет включать изучение древних руин, разгадывание головоломок и раскрытие тайны загадочных белых птиц. В процессе игры игроки также встретят много интересных персонажей, каждый из которых имеет свою уникальную историю.

Оригинальная Amerzone была выпущена в 1999 году и доступна на первой PlayStation, ПК и мобильных устройствах. Игра получила престижные награды и положительные отзывы от игроков.

Amerzone: The Explorer's Legacy - Announce Trailer