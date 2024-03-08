Директор студии, разработавшей Helldivers 2 заявил, что Sony не является собственником компании

Arrowhead Game Studios, разработчик Helldivers 2, опроверг информацию о продаже компании Sony Interactive Entertainment. Генеральный и креативный директор студии Йохан Пилестедт лично предостерёг от ложных слухов.
В сети распространилась информация от пользователя Haothors о возможной покупке шведских разработчиков компанией Sony, вызвавшей волнение среди пользователей интернета. Но Пилестедт быстро опроверг эти данные, назвав их фейком. Учётная запись пользователя, распространившего фейк, была удалена вместе с публикацией о сделке, так что никаких официальных объявлений пока не было.
Arrowhead Game Studios, основанная в 2008 году и известная благодаря Magicka, начала сотрудничество с Sony в 2015 году, выпустив Helldivers. Последующее продолжение франшизы, вышедшее зимой на PlayStation 5 и ПК, стало сенсацией, привлекая миллионы игроков и побив рекордные показатели на платформе Steam среди игр PlayStation Studios.
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