Директор студии, разработавшей Helldivers 2 заявил, что Sony не является собственником компании

Разработчики Helldivers 2 опровергли слухи о продаже их студии компании Sony

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Arrowhead Game Studios, разработчик Helldivers 2, опроверг информацию о продаже компании Sony Interactive Entertainment. Генеральный и креативный директор студии Йохан Пилестедт лично предостерёг от ложных слухов.

Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

В сети распространилась информация от пользователя Haothors о возможной покупке шведских разработчиков компанией Sony, вызвавшей волнение среди пользователей интернета. Но Пилестедт быстро опроверг эти данные, назвав их фейком. Учётная запись пользователя, распространившего фейк, была удалена вместе с публикацией о сделке, так что никаких официальных объявлений пока не было.

Arrowhead Game Studios, основанная в 2008 году и известная благодаря Magicka, начала сотрудничество с Sony в 2015 году, выпустив Helldivers. Последующее продолжение франшизы, вышедшее зимой на PlayStation 5 и ПК, стало сенсацией, привлекая миллионы игроков и побив рекордные показатели на платформе Steam среди игр PlayStation Studios.