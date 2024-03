На платформе Steam бесплатно раздают игру Space Crew: Legendary Edition

Платформа Steam предоставляет пользователям уникальную возможность поиграть в Space Crew: Legendary Edition абсолютно бесплатно. Воспользоваться акцией можно до 14 марта. После чего стоимость игры вернётся обратно.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Photo and Video is licensed under Commons, the free media repository