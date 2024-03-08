На платформе Steam бесплатно раздают игру Space Crew: Legendary Edition

Платформа Steam предоставляет пользователям уникальную возможность поиграть в Space Crew: Legendary Edition абсолютно бесплатно. Воспользоваться акцией можно до 14 марта. После чего стоимость игры вернётся обратно.
По сюжету игры геймерам нужно управлять капитаном Объединённых сил обороны, который владеет космическим кораблем. Игроков ждут захватывающие приключения в борьбе с инопланетными захватчиками-фазмидами, готовыми уничтожить Землю.
Игрокам придётся выполнять различные миссии и уходить в разведку, уничтожать врагов и доставлять ценные грузы. Также нужно будет обучать членов экипажа, улучшать комический корабль, чтобы пройти смертельно опасные испытания!
Игра Space Crew появилась в октябре 2020 года и доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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