Разработчики из Nihon Falcom заявили, что работают над новой игрой Tokyo Xanadu

Компания Nihon Falcom работает над новой игрой Tokyo Xanadu

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Компания Nihon Falcom сообщила о запуске новой игры Tokyo Xanadu в честь 10-летия серии. Пока неизвестно на каких платформах она выйдет и когда, но компания позже сообщит новые подробности.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Falcom принесла миру первую современную ролевую игру Tokyo Xanadu 10 лет назад. События новой серии разворачивается в Киото, где по сюжету мы увидим историю подростков, исследующих загадочный мир, который называется "Ксанаду". Несмотря на то, что мир остаётся прежним, сеттинг абсолютно новый. В настоящее время игра находится в разработке и обещает быть полностью новой с уникальной игровой системой, разработанной с нуля.

Следить за разработкой игры можно на официальном сайте компании. Поклонники могут ознакомиться с трейлером и получить дополнительные подробностей.

「東亰ザナドゥ 新プロジェクト」アナウンストレーラー