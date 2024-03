Разработчики из Nihon Falcom заявили, что работают над новой игрой Tokyo Xanadu

Компания Nihon Falcom сообщила о запуске новой игры Tokyo Xanadu в честь 10-летия серии. Пока неизвестно на каких платформах она выйдет и когда, но компания позже сообщит новые подробности.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository