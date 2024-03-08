Авторы "Frostpunk 2" объявили, что продолжение градостроительного survival-симулятора в эпоху глобального оледенения выйдет на ПК уже 25 июля 2024 года — и представили новый трейлер проекта.
"Frostpunk 2" - вторая часть жестокой стимпанк-стратегии 2018 года про выживание в условиях ледникового апокалипсиса на территории викторианской Европы, где людям предстоит делать все возможное ради экономии ресурсов в замерзающем мире.
Предыдущая игра 11 Bit Studios, симулятор выживания в условиях военных действий "This War of Mine", в 2020 году по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого была добавлена в список рекомендуемой литературы для польских средних школ. Это была первая в мире инициатива по добавлению видеоигры в список школьной литературы. Кроме того, в 2023 году "This War of Mine" стала частью коллекции видеоигр, представленной в нью-йоркском Музее современного искусства.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.