Мрачный фростпанк от создателей This War of Mine

11 Bit Studios: Frostpunk 2 выйдет 25 июля

Авторы "Frostpunk 2" объявили, что продолжение градостроительного survival-симулятора в эпоху глобального оледенения выйдет на ПК уже 25 июля 2024 года — и представили новый трейлер проекта.

Фото: youtube.com by 11 Bit Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Frostpunk 2" - вторая часть жестокой стимпанк-стратегии 2018 года про выживание в условиях ледникового апокалипсиса на территории викторианской Европы, где людям предстоит делать все возможное ради экономии ресурсов в замерзающем мире.

Предыдущая игра 11 Bit Studios, симулятор выживания в условиях военных действий "This War of Mine", в 2020 году по инициативе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого была добавлена в список рекомендуемой литературы для польских средних школ. Это была первая в мире инициатива по добавлению видеоигры в список школьной литературы. Кроме того, в 2023 году "This War of Mine" стала частью коллекции видеоигр, представленной в нью-йоркском Музее современного искусства.

Frostpunk 2 - Date Reveal + Preorder Trailer | Xbox Partner Preview