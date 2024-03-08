Блогер Maddyson раскритиковал S.T.A.L.K.E.R. за отсутствие русского дубляжа

Блогер Maddyson прокомментировал отсутствие русского дубляжа в S.T.A.L.K.E.R.

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Известный стример и блогер Maddyson (Илья Давыдов) прокомментировал ситуацию с переизданием нескольких частей S. T. A. L. K. E. R. для консолей. Там полностью убрали русскую озвучку и оставил субтитры.

Фото: vk.com by Илья Давыдов is licensed under Commons, the free media repository

Maddyson в своём личном Telegram-канале отметил, что игра была плохой, потому что постоянно "вылетала". Плюс к этому, её лишили действительно важной изюминки — русского дубляжа. Также он отметил, что эта озвучка была интересной и сожалеет, что ПК-игроки лишились такого весёлого эксклюзива.

Напоминаем, что разработчики из студии GSC Game World выпустили 6 марта первые части серии S. T. A. L. K. E. R. на консолях PS4, Xbox One и Series X/S. Они получили обновлённый интерфейс, а также поддержку 60 FPS, но без русского дубляжа.