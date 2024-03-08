Большое число для маленькой игры: Balatro разошелся тиражом в пол миллиона копий всего за 10 дней

Издатель PlayStack объявил, что всего лишь за 10 дней на всех платформах было продано более 500 000 копий рогалика Balatro.
Это действительно впечатляюще большое число для такой маленькой игры. Balatro создал соул-разработчик под ником LocalThunk, который вообще не играет в покер. Технически, это даже не совсем покерная игра. LocalThunk недавно поделился в сети, что Balatro на самом деле основана на игре под названием Big Two, в которой используются покерные комбинации, но правила там иные.
Что ещё более примечательно в этой истории, так это то, что Balatro была удалена с цифровых витрин в некоторых странах после того, как её возрастной рейтинг поднялся с 3 лет до 18+ из-за присутствия "изображений азартных игр".
Пол миллиона проданных копий — это не единственная важная деталь о Balatro за последнее время. LocalThunk сообщил, что игроки коллективно потратили на игру 1114 лет.
Напоминаем, что игра Balatro доступна с возрастным рейтингом 18+ в магазинах Xbox и PlayStation в Великобритании и Европе. Также она остаётся исключённой из списка в Nintendo eShop за пределами Северной Америки.
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