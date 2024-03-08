Большое число для маленькой игры: Balatro разошелся тиражом в пол миллиона копий всего за 10 дней

Покерный рогалик Balatro купили более 500 000 раз за 10 дней

1:13 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Издатель PlayStack объявил, что всего лишь за 10 дней на всех платформах было продано более 500 000 копий рогалика Balatro.

Фото: pexels.com by Jalil Shams is licensed under Commons, the free media repository

Это действительно впечатляюще большое число для такой маленькой игры. Balatro создал соул-разработчик под ником LocalThunk, который вообще не играет в покер. Технически, это даже не совсем покерная игра. LocalThunk недавно поделился в сети, что Balatro на самом деле основана на игре под названием Big Two, в которой используются покерные комбинации, но правила там иные.

Что ещё более примечательно в этой истории, так это то, что Balatro была удалена с цифровых витрин в некоторых странах после того, как её возрастной рейтинг поднялся с 3 лет до 18+ из-за присутствия "изображений азартных игр".

Пол миллиона проданных копий — это не единственная важная деталь о Balatro за последнее время. LocalThunk сообщил, что игроки коллективно потратили на игру 1114 лет.

Напоминаем, что игра Balatro доступна с возрастным рейтингом 18+ в магазинах Xbox и PlayStation в Великобритании и Европе. Также она остаётся исключённой из списка в Nintendo eShop за пределами Северной Америки.