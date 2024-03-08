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В игре Rise of the Ronin разработчики рассказали о важности выбора действий: это повлияет на сюжет и NPC

Стало известно, что в Rise of the Ronin выбор действий повлияет на отношения с NPC

1:16
Видеоигры

В новом ролике создатели игры Rise of the Ronin пролили свет на геймплей и влияние действий пользователя на ход истории. Видео начинается с письма, которое написал заключённый ронин (самурай без вассала), подчеркивающий важность роли выбора в видео-игре.

Стало известно, что в Rise of the Ronin выбор действий повлияет на отношения с NPC
Фото: commons.wikimedia.org by Luxz3049 is licensed under Commons, the free media repository

Игра о ронине предлагает открытый мир, где игрок самостоятельно создаёт свой путь. Выбор пользователя оказывает влияет на повествование и отношения с остальными персонажами. Разработчики также рассказали про влияние NPC на сюжет. Например, выступая на стороне сёгуната, игрок может сделать персонажей, выступающих против режима, врагами. Кацура был приведен в качестве примера возможного друга или врага, в зависимости от действий игрока.

Кроме того, в видео показан сеттинг и герои игры в японской эпохе Бакумацу, где смешаны реальные исторические персонажи и придуманные фигуры. Разработчики поставили перед собой задачу достичь баланса между аутентичностью и захватывающим игровым процессом.

Образ героев отражает их фракции: те, кто поддерживает сёгунат, одеты в стиле эпохи Эдо, а их противники с западными элементами вооружены винтовками и носят костюмы той эпохи.

Rise of the Ronin - The Cause Behind The Scenes Trailer | PS5
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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