В игре Rise of the Ronin разработчики рассказали о важности выбора действий: это повлияет на сюжет и NPC

В новом ролике создатели игры Rise of the Ronin пролили свет на геймплей и влияние действий пользователя на ход истории. Видео начинается с письма, которое написал заключённый ронин (самурай без вассала), подчеркивающий важность роли выбора в видео-игре.
Игра о ронине предлагает открытый мир, где игрок самостоятельно создаёт свой путь. Выбор пользователя оказывает влияет на повествование и отношения с остальными персонажами. Разработчики также рассказали про влияние NPC на сюжет. Например, выступая на стороне сёгуната, игрок может сделать персонажей, выступающих против режима, врагами. Кацура был приведен в качестве примера возможного друга или врага, в зависимости от действий игрока.
Кроме того, в видео показан сеттинг и герои игры в японской эпохе Бакумацу, где смешаны реальные исторические персонажи и придуманные фигуры. Разработчики поставили перед собой задачу достичь баланса между аутентичностью и захватывающим игровым процессом.
Образ героев отражает их фракции: те, кто поддерживает сёгунат, одеты в стиле эпохи Эдо, а их противники с западными элементами вооружены винтовками и носят костюмы той эпохи.
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