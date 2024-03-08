Состоялось новое интервью с разработчиками Dragon's Dogma 2

Появилась новая информация о Dragon's Dogma 2

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Недавно продюсер Есиаки Хирабаяси и геймдиректор Хидэаки Ицуно дали интервью Automaton, где они раскрыли новые детали о предстоящей игре Dragon's Dogma 2.

Фото: commons.wikimedia.org by Alok Ranjan Art is licensed under Commons, the free media repository

Ицуно сначала рассказал о предыстории проекта, уточнив, что изначально ему был предложен выбор между созданием Devil May Cry 5 и Dragon's Dogma 2. По его словам, хоть игроки получили в итоге первую часть, идея продолжения Dragon's Dogma всегда была в его голове. Во время разработки Devil May Cry 5 Capcom уже подготавливалась к созданию второй части Dragon's Dogma.

Разработчики первой игры столкнулись с ограничениями в виде времени, технологий и оборудования, что помешало реализации большинства идей. В новой части Dragon's Dogma 2 создатели обратили особое внимание на желания геймеров, улучшив моделирование поведения ИИ и добавив новую рассу — Беатрен. Также, в сиквеле исправлены технические недочеты, связанные с загрузкой при переходе между локациями.

Одной из нововведений в игре стала система отношений между персонажами, где действия игрока могут повлиять на развитие сюжета. Игра также предложит большее количество NPC и возможность сразиться с несколькими боссами одновременно.

Dragon's Dogma 2 появится на ПК, PS5 и Xbox Series X/S уже 22 марта 2024 года.

Dragon's Dogma 2 - Official Mystic Spearhand Vocation Trailer