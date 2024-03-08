Новый шутер от российских инди-разработчиков

Российская инди-студия Viva Studio выпустила трехмерный меха-шутер "Try to Survive Today".
Игра появилась в сервисе VK Play под конец 2023 года, однако с тех пор претерпела ряд доработок и изменений.
В настоящий момент перед нами трехмерный шутер с изометрической камерой или видом от первого или третьего лица. Игрок управляет персонажем в меха-костюме, применяя разнообразные виды оружия и магические способности.
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