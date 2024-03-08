Новый шутер от российских инди-разработчиков

Viva Studio выпустила трехмерный шутер Try to Survive Today

0:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Российская инди-студия Viva Studio выпустила трехмерный меха-шутер "Try to Survive Today".

Фото: youtube.com by VIVA Unreal Engine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Игра появилась в сервисе VK Play под конец 2023 года, однако с тех пор претерпела ряд доработок и изменений.

В настоящий момент перед нами трехмерный шутер с изометрической камерой или видом от первого или третьего лица. Игрок управляет персонажем в меха-костюме, применяя разнообразные виды оружия и магические способности.

Трейлер Try to survive today #2