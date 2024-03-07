Третья часть Baldur’s Gate лидирует в 10 номинациях

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на премию BAFTA Games Awards 2024.
Лидером по числу номинаций стали "Baldur's Gate 3" — культовая игра от Larian Studios лидирует сразу в десяти номинациях, — и "Marvel's Spider-Man 2" от Insomniac Games, которая претендует на девять наград.
Следом за ними идут "Alan Wake 2", "Zelda: Tears of the Kingdom" и "Star Wars Jedi: Survivor".
Церемония награждения пройдет 11 апреля в Лондоне.
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