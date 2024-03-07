Третья часть Baldur’s Gate лидирует в 10 номинациях

BAFTA Games Awards: лидирует Baldur’s Gate 3

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на премию BAFTA Games Awards 2024.

Фото: youtube.com by Larian Studios is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Лидером по числу номинаций стали "Baldur's Gate 3" — культовая игра от Larian Studios лидирует сразу в десяти номинациях, — и "Marvel's Spider-Man 2" от Insomniac Games, которая претендует на девять наград.

Следом за ними идут "Alan Wake 2", "Zelda: Tears of the Kingdom" и "Star Wars Jedi: Survivor".

Церемония награждения пройдет 11 апреля в Лондоне.