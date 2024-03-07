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Новый этап для Team Spirit: объявлен состав для Mobile Legends: Bang Bang

Представлен состав Team Spirit по Mobile Legends: Bang Bang

1:14
Видеоигры

Киберспортивная команда Team Spirit решила вступить в мир Mobile Legends: Bang Bang, новой для них дисциплины. Новость о подписании команды для участия в мобильной MOBA была опубликована в официальных социальных сетях клуба.

Представлен состав Team Spirit по Mobile Legends: Bang Bang
Фото: wikimedia.org by Daniel Benavides is licensed under CC BY 2.0

В состав команды вошли киберспортсмены из России: Антон Hiko Пак, Сергей Marl Финашев, Станислав Sawo Решняк и Кемиран Sunset Lover Кочкаров, а также немецкий игрок Мэтхэиос Пэнэгиотис kid bomba Цхэтзилэкос. Некоторые из них ранее выступали вместе в других составах.

Ближайшим событием для Team Spirit станет MLBB Continental Championships Season 3. Регулярный сезон матчей пройдет с 30 марта по 5 мая, хотя даты плей-офф пока не объявлены. Участники будут бороться за призовой фонд в $40 тыс. и за слот на основном этапе и в стадии Wild Card на LAN-ивенте MLBB Mid Season Cup 2024, где призовой фонд составит $3 млн.

  • Антон "Hiko" Пак — GOLD;
  • Сергей "Marl" Финашев — JUNGLE;
  • Станислав "Sawo" Решняк — ROAM;
  • Мэтхэиос "kid bomba" Пэнэгиотис Цхэтзилэкос — EXP;
  • Кемиран "Sunset Lover" Кочкаров — MID.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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