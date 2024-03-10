Helldivers 2: разработчики специально сделали оружие слабым, чтобы игроки были более умелыми

Разработчики Helldivers 2 дали ответ на критику основного оружия

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Патрик Ласота, руководитель отдела тестирования в Arrowhead Game Studios, отметил, что претензии игроков к слабому оружию в Helldivers 2 являются необоснованными. По его мнению, умышленно созданный дисбаланс в мощности большинства видов оружия был задуман разработчиками, как он объяснил в своем официальном блоге.

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Ласота объяснил, что балансировка оружия осознанно выполнена таким образом, чтобы игроки ощущали себя уязвимыми. Чтобы успешно справляться с вызовами в битвах, игрокам необходимо использовать стратагемы, а исходный арсенал команды должен обеспечивать эффективную борьбу с разнообразными угрозами.

Однако он подчеркнул, что команда прилагает все усилия, чтобы основное оружие не теряло своей ценности и оставалось интересным для использования, несмотря на свою относительную слабость. Ласота также добавил, что в отличие от других игр в случае с Helldivers 2 "основное" оружие скорее подразумевает наличие у игроков доступа к нему, чем его превосходство в битве.