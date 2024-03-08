Коллектив BetBoom Team вышел в верхнюю сетку плей-офф на DreamLeague Season 22

Команда BetBoom Team победила в матче с Aurora Gaming

0:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Команда Aurora Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2 уступила BetBoom Team со счетом 2:1. Победитель же прошел в верхнюю сетку плей-офф на DreamLeague Season 22.

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Ранее проигравший клуб уже не имел шансов попасть в следующую стадию турнира, а победители, то есть сборная Виталия Save- Мельника, получила слот в верхней сетке плей-офф, там она проведет матч против Team Falcons.

Напомним, что DreamLeague Season 22 закончится 10 марта. Турнир проходит в онлайне. Команды борются за призовой фонд в размере миллиона долларов и 18 550 очков EPT.