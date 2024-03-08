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Коллектив BetBoom Team вышел в верхнюю сетку плей-офф на DreamLeague Season 22

Команда BetBoom Team победила в матче с Aurora Gaming

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Видеоигры

Команда Aurora Gaming на втором групповом этапе DreamLeague Season 22 по Dota 2 уступила BetBoom Team со счетом 2:1. Победитель же прошел в верхнюю сетку плей-офф на DreamLeague Season 22.

Команда BetBoom Team победила в матче с Aurora Gaming
Фото: wikimapia by Wpcpey is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ранее проигравший клуб уже не имел шансов попасть в следующую стадию турнира, а победители, то есть сборная Виталия Save- Мельника, получила слот в верхней сетке плей-офф, там она проведет матч против Team Falcons.

Напомним, что DreamLeague Season 22 закончится 10 марта. Турнир проходит в онлайне. Команды борются за призовой фонд в размере миллиона долларов и 18 550 очков EPT.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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