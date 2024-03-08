Xizt заявил об отклонении приглашений стать тренером клубов уровня тир-1

Ричард Xizt Ландстрем рассказал об отклонении предложений стать тренером тир-1 команд

0:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Ричард Xizt Ландстрем, который раньше тренировал клуб Heroic, сообщил об отклонении предложений стать тренером сразу нескольких тир-1 команд. Пишет портал Dust2. se.

Фото: wikimapia by BobAnderson34 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Я уже получал заманчивые предложения от тир-1 команд. Но я чувствовал, что мне нужен небольшой перерыв", — заявил наставник.

Добавим, что Ричард был в Heroic аналитиком и тренером с октября 2021 по декабрь 2023 года. После неудачного выступления клуба на BLAST Premier: World Final 2023 он уволился, а в начале января объявил, что готов стать наставником нового коллектива.