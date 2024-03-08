Xizt заявил об отклонении приглашений стать тренером клубов уровня тир-1

Ричард Xizt Ландстрем, который раньше тренировал клуб Heroic, сообщил об отклонении предложений стать тренером сразу нескольких тир-1 команд. Пишет портал Dust2. se.
"Я уже получал заманчивые предложения от тир-1 команд. Но я чувствовал, что мне нужен небольшой перерыв", — заявил наставник.
Добавим, что Ричард был в Heroic аналитиком и тренером с октября 2021 по декабрь 2023 года. После неудачного выступления клуба на BLAST Premier: World Final 2023 он уволился, а в начале января объявил, что готов стать наставником нового коллектива.
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