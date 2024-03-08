Дебют s1mple за Team Falcon собрал 273,5 тысячи зрителей

Игра s1mple за Team Falcons установила рекорд по зрителям

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Дебютная игра киберспортсмена Александра s1mple Костылева за клуб Team Falcons по CS2 в пике собрал 273,5 тысячи зрителей по всему миру. Это стало лучшим результатом среди матчей первого раунда на BLAST Premier: Spring Showdown 2024, сообщили на сайте Esports Charts.

Фото: flickr.com by Bryan Ochalla from Seattle, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Еще популярными состязаниями стали Heroic — Ninjas in Pyjamas и Cloud9 — Rare Atom. Их смотрели в пике 158,2 тысячи и 155,9 тысячи человек соответственно. Однако первый матч команды Александра, в котором она противостояла Metizport, вошел в топ-4 по онлайну за историю матчей BLAST Showdown.

Добавим, что турнир идет в режиме онлайн с 6 по 10 марта. 16 коллективов борются за $135 тысяч, очки BLAST Premier и слот на весеннем финале в Лондоне.