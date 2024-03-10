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Frostpunk 2: 30 лет спустя после финала первой части популярной игры - разработчики делают подарок фанатам

Борьба за выживание продолжается: Frostpunk 2 выходит на ПК уже этим летом

2:01
Видеоигры

Летом 2024 года выходит Frostpunk 2 для ПК, продолжение популярной градостроительной стратегии, выпущенной в 2018 году.

Борьба за выживание продолжается: Frostpunk 2 выходит на ПК уже этим летом
Фото: flickr.com by steamXO is licensed under Общественное достояние (Public Domain)
  • Разработчиком выступает польская студия 11 bit studios, которая также известна своими успешными играми This War of Mine и оригинальным Frostpunk.
  • В работе над стратегией участвует около 70 сотрудников студии, а общее число её сотрудников превышает 150 человек.
  • Основная работа над основными механиками завершена, и в настоящее время команда в основном занимается доводкой игры и исправлением ошибок.

Релиз стратегии на ПК запланирован на 25 июля. Предзаказы уже доступны — на российском Steam игра продается за 1900 ₽. В день релиза игра также станет доступна в каталоге сервиса PC Game Pass. Позже она появится на PS5 и Xbox Series, однако точные даты выхода на консолях пока не объявлены.

Сюжет Frostpunk 2

События второй части происходят спустя 30 лет после финала оригинальной игры. В мире Frostpunk конец 19 века был омрачен резким похолоданием, приводящим к гибели южных государств, не подготовленных к суровым климатическим условиям. С течением времени лед и снег охватывают всю планету, и лишь небольшой группе выживших удаётся основать поселение в Арктике вокруг мощного генератора — единственного источника тепла.

В Frostpunk 2 человечество уже приспособилось к жизни в постоянном морозе, хотя суровый климат по-прежнему остаётся опасным. По мере восстановления общества люди сталкиваются с новыми проблемами, такими как внутренние конфликты и политические разногласия.

Игрок берёт на себя роль лидера процветающего мегаполиса. В Frostpunk 2 ему предстоит следить за базовыми потребностями жителей, организовывать различные районы для различных групп населения и решать проблемы противоборствующих фракций.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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