Frostpunk 2: 30 лет спустя после финала первой части популярной игры - разработчики делают подарок фанатам

Летом 2024 года выходит Frostpunk 2 для ПК, продолжение популярной градостроительной стратегии, выпущенной в 2018 году.
Релиз стратегии на ПК запланирован на 25 июля. Предзаказы уже доступны — на российском Steam игра продается за 1900 ₽. В день релиза игра также станет доступна в каталоге сервиса PC Game Pass. Позже она появится на PS5 и Xbox Series, однако точные даты выхода на консолях пока не объявлены.
Сюжет Frostpunk 2
События второй части происходят спустя 30 лет после финала оригинальной игры. В мире Frostpunk конец 19 века был омрачен резким похолоданием, приводящим к гибели южных государств, не подготовленных к суровым климатическим условиям. С течением времени лед и снег охватывают всю планету, и лишь небольшой группе выживших удаётся основать поселение в Арктике вокруг мощного генератора — единственного источника тепла.
В Frostpunk 2 человечество уже приспособилось к жизни в постоянном морозе, хотя суровый климат по-прежнему остаётся опасным. По мере восстановления общества люди сталкиваются с новыми проблемами, такими как внутренние конфликты и политические разногласия.
Игрок берёт на себя роль лидера процветающего мегаполиса. В Frostpunk 2 ему предстоит следить за базовыми потребностями жителей, организовывать различные районы для различных групп населения и решать проблемы противоборствующих фракций.
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.