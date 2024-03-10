Генеральный директор Electronic Arts верит, что ИИ сможет увеличить эффективность компании на 30%

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Electronic Arts: повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта в разработке нового игрового контента

1:31
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На недавнем событии Morgan Stanley генеральный директор Electronic Arts, Эндрю Уилсон, поделился своими мыслями о потенциале генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и его способности ускорить процесс разработки игр.

Electronic Arts: повышение эффективности с помощью искусственного интеллекта в разработке нового игрового контента
Фото: wikimedia.org by King of Hearts is licensed under CC BY-SA 3.0

По мнению Уилсона, сейчас мы переживаем эпоху ИИ, и EA активно исследует его возможности в трех ключевых направлениях: повышение эффективности, расширение возможностей и трансформацию процессов разработки.

В EA установили, что примерно 60% этапов разработки игр могут быть оптимизированы с помощью ИИ. Например, создание футбольного стадиона для симулятора ранее занимало полгода, а теперь этот процесс занимает всего шесть недель.

Уилсон предполагает, что в будущем этот процесс может быть сведен к шести дням. Хотя точные расчеты еще не проведены, он уверен, что использование ИИ может увеличить эффективность компании на 30% уже в ближайшее время.

Кроме того, он убежден, что эта технология способствует персонализации и культурной адаптации контента, что приведет к прогнозируемому 50-процентному росту аудитории EA. На данный момент аудитория издателя насчитывает более 700 миллионов игроков.

Уилсон признает, что генеративный ИИ находится в стадии развития, и случаи ошибок в повседневной работе ботов далеко не редкость. Тем не менее, он сохраняет оптимизм относительно преимуществ, которые эта технология может принести компании.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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