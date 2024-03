В интернете опубликовали свежие тизеры 2 сезона 5 главы Fortnite

Вышли свежие тизеры второго сезона пятой главы Fortnite

Разработчики опубликовали тизеры 2 сезона 5 главы Fortnite. Там появится много новых механик. Некоторые из них сохранятся в игре, а другие возможно уйдут в небытие.

Первый тизер с названием "Раскаты грома" показывает мощного Зевса на фоне ночного неба со звёздами. В руках он держит молнии, на его ноги надеты кроссовки, а на поясе висят гранаты. Он выглядит совершенно не так, как мы привыкли видеть греческих богов.

Второй тизер представляет собой необычного Аида с хлыстом и черепом собаки. И это только начало — страшно представить, что ещё игроки увидят в новом сезоне.

В третьем тизере разработчики неожиданно показали Афродиту с крыльями, не вызывающую особого восторга у большинства игроков. Скин достаточно привычный в геймдизайне.

