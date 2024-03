Киберспортсмен Santa поделился с пользователями впечатлениями о клубе BetBoom Team

Уровень игры клуба BetBoom Team во время состязаний коллектива на турнире DreamLeague Season 22 по Dota 2 обсудил кастер Александр Santa Колтан.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository