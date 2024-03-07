Киберспортсмен Santa поделился с пользователями впечатлениями о клубе BetBoom Team

Игрок Santa высказался о команде BetBoom Team

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Уровень игры клуба BetBoom Team во время состязаний коллектива на турнире DreamLeague Season 22 по Dota 2 обсудил кастер Александр Santa Колтан.

Фото: flickr.com by Daniel Benavides from Austin, TX is licensed under Commons, the free media repository

По его словам, с появлением Матвея MieRo Васюнина ребятам из клуба удалось найти свой стиль в игре.

"Весь прошлый сезон от команды этого ждал. Сейчас с приходом всего одного игрока на сложную позицию, все стало круто",- поделился Колтан.

Также игрок отметил, что MieRo отлично влился в коллектив, до этого был Pure~, который не сработался с интровертами.

"Рано говорить, нужно посмотреть результаты DreamLeague, но пока BB Team выглядит как сильнейшая команда нашего региона",- добавил Santa.

Клуб BetBoom Team играет во второй групповой стадии DreamLeague Season 22. У коллектива уже три победы в трех матчах.