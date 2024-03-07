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Игрок Solo снова будет "стримить"

Киберспортивный клуб 9Pandas сообщил о возвращении Solo к стримам

0:48
Видеоигры

Клуб 9Pandas анонсировал первый стрим киберспортсмена, капитана состава по Dota 2 Алексея Solo Березина, который пройдет 8 марта.

Киберспортивный клуб 9Pandas сообщил о возвращении Solo к стримам
Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-black-headset-66JMudIjDTw by Alphacolor 13 duck58cth is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для этого команда выбрала необычный способ. Клуб 9Pandas выпустил видео-пародию на песню Never Gonna Give You Up в исполнении Рика Эстли. Игроки клуба в ролике сделали отсылки к разным мемам, которые связаны с Березиным, и заменили лицо Рика Эстли на Solo при помощи нейросети. Клуб намекнул, что капитан их команды будет регулярно "стримить".

Первый стрим можно будет посмотреть на канале клуба на Twitch.

Напомним, что недавно Березин сообщал о том, что его доступ к личной странице Twitch утерян из-за невозможности пройти двухфакторную аутентификацию.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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