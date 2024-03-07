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Все части Final Fantasy 7 могут выйти на консолях Xbox, но это зависит от компании Square Enix

Все части Final Fantasy 7 могут появиться на Xbox

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Видеоигры

Ремейки Final Fantasy 7 могут всё же появиться на Xbox. В сети сначала опубликовали информацию о том, что ремейк культовой игры Final Fantasy 7 может не выйти на Xbox. Связано это было с заявлением продюсера серии, Ёсинори Китасе, об эксклюзивных правах PlayStation на игру. Однако, его слова неверно интерпретировал журналист из Washington Post, и разработчик извинился за эту путаницу, утверждая, что ремейк станет доступен и на других консолях.

Все части Final Fantasy 7 могут появиться на Xbox
Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository

По новой информации, компания Square Enix может решить выпустить игру и на Xbox в будущем. С учётом интереса издателя к этой консоли, вероятность появления ремейка на Xbox становится все более высокой.

По предыдущей информации, ремейк Final Fantasy 7 Rebirth уже показал отличные результаты на PlayStation 5. Однако поклонники данной игры с консолями Xbox могут надеяться и на её появление в будущем.

FINAL FANTASY VII REBIRTH Final Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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