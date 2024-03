Все части Final Fantasy 7 могут выйти на консолях Xbox, но это зависит от компании Square Enix

Ремейки Final Fantasy 7 могут всё же появиться на Xbox. В сети сначала опубликовали информацию о том, что ремейк культовой игры Final Fantasy 7 может не выйти на Xbox. Связано это было с заявлением продюсера серии, Ёсинори Китасе, об эксклюзивных правах PlayStation на игру. Однако, его слова неверно интерпретировал журналист из Washington Post, и разработчик извинился за эту путаницу, утверждая, что ремейк станет доступен и на других консолях.

Фото: flickr.com by Sergey Galyonkin from Raleigh, USA is licensed under Commons, the free media repository