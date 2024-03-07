Приключенческий экшен Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess выйдет в конце 2024 года

Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess появится в Xbox Game Pass в 2024 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно во время партнёрского анонса компания Xbox объявила о выходе нового приключенческого экшна под названием Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Игра будет доступна для консолей Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

Фото: centreceramique.adlibhosting.com by Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892) is licensed under Commons, the free media repository

Path of the Goddess, созданная компанией Capcom, погружает игроков в фантастический сюжет, действия которого разворачиваются в Японии. Геймерам предстоит играть за воина по имени Сох, который должен защищать деревни вокруг горы Кафуку. Геймплей разделен на дневной и ночной сценарии. В течение дня Сох должен помогать сельским жителям и укреплять свою базу, а ночью отбиваться от враждебных и злых духов.

Режиссёр игры Шуичи Кавата отметил, что Kunitsu-Gami: Path of the Goddess представляет собой уникальное сочетание экшна и стратегии, вдохновлённое японской культурой. Также он заявил, что команда разработчиков работает усердно, чтобы обеспечить игрокам лучшие впечатления от игры.