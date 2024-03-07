В Call Of Duty Mobile Season 3 появятся новые навыки оператора, SMG и карта MP

Третий сезон Call Of Duty Mobile выйдет 14 марта с множеством обновлений

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Релиз нового сезона Call of Duty Mobile 3: Vintage Vigilance состоится 14 марта. Игрокам будут предложены 50 уровней бесплатных и премиальных предметов, включая скины операторов, чертежи оружия, бонусные очки и уникальные косметические наборы в стиле нуарных гангстеров.

Фото: dvidshub.net/ by Staff Sgt. Christopher Muncy is licensed under Commons, the free media repository

В бесплатных уровнях игроки могут получить новые способности оператора и пистолет-пулемет TEC-9. Премиум-пропуск разблокирует скины гангстеров для нескольких операторов и чертежи оружия для различных видов огнестрельного оружия.

В структуру третьего сезона также войдут новые события, такие как "Погоня за контрабандой", где игрокам нужно собирать и доставлять грузы, чтобы заработать очки и разблокировать награды, включая чертежи оружия и скины операторов. Помимо этого, добавится новая карта "Чеширский парк".