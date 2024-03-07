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Разработчики из трилогии игр Stalker убрали русскую озвучку на всех консолях

Stalker лишился русского дубляжа на всех консолях

1:06
Видеоигры

Недавно состоялся долгожданный выход игры S. T. A.L.K.E.R. Legends of the Zone Trilogy для консолей PS4/5 и Xbox One/Series. В состав трилогии входят "Чистое небо", "Тень Чернобыля" и "Зов Припяти".

Stalker лишился русского дубляжа на всех консолях
Фото: commons.wikimedia.org by GSC Game World - ukrainian game developer is licensed under Commons, the free media repository

Разработчики заявили, что управление было адаптировано под консоли с колесом выбора оружия. Также внесены изменения в систему прицеливания и навигации в меню. Но графические исправления не предусмотрены. Ещё из трилогии была удалена полностью русская озвучка, но русские субтитры остались.

Владельцы версий для консолей больше не услышат забавные цитаты, которые так нравились многим геймерам. Теперь игрокам придётся наслаждаться атмосферой и звуками Припяти!

Напомним, что сюжет игры разворачивается в выдуманной вселенной, где в 2006 году на Чернобыльской атомной электростанции взорвалась неведомая порода. На месте ЧП возникла "Зона отчуждения", куда стремятся сталкеры в поисках неких артефактов, но место постоянно испытывает смельчаков.

S.T.A.L.K.E.R 2 Heart of Chornobyl Official Trailer
Автор Кристина Бондаренко
Кристина Бондаренко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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