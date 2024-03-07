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Актер озвучки Артура Моргана в Red Dead Redemption 2 высказался об опасениях потерять работу из-за ИИ

Роджер Кларк о будущем озвучивания игр: Искусственный интеллект и человеческий фактор

1:13
Видеоигры

Роджер Кларк, известный своей ролью Артура Моргана в Red Dead Redemption 2, высказал свои мысли о применении искусственного интеллекта в играх. Актер считает, что ИИ может заменить некоторых озвучивающих актеров.

Роджер Кларк о будущем озвучивания игр: Искусственный интеллект и человеческий фактор
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Я просто хочу продолжать работать, понимаете?

Роджер Кларк

Он подчеркивает, что ИИ может быть полезным инструментом, который, возможно, поможет развитию индустрии игр, но также признаёт, что это может создать ряд проблем. ИИ способен копировать существующий контент, что, по мнению Кларка, требует внимательного рассмотрения.

Актер утверждает, что "человеческий фактор" играет важную роль в создании игр, поскольку участие реальных актеров делает проект "более серьезным" и значимым. Знание игроками того, что за персонажем стоит реальный человек, который переживал его эмоции, делает игровую историю более реалистичной.

Однако использование ИИ для озвучивания вызывает споры из-за возможного использования речи актеров без их согласия, а также из-за проблем с авторскими правами на звуковые файлы, используемые для обучения ИИ. Существует также опасение, что такие программы могут лишить многих актеров работы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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