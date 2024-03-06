Хидэаки Ицуно о влиянии GTA V и Rockstar Games на Dragon's Dogma 2

Влияние GTA V на создание живого игрового мира в Dragon's Dogma 2

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Руководитель Dragon's Dogma 2, Хидэаки Ицуно, в беседе с порталом VGC поделился информацией о том, какие игры повлияли на разработку сиквела. По его словам, основное вдохновение для команды Capcom составила GTA V от Rockstar Games.

Фото: Виктория Гусакова Pravda.Ru

Ицуно выразил восхищение работой Rockstar, особенно в области поведения НИПов.

Я в некотором роде восхищаюсь тем, как они смогли создать мир, в котором поведение неигровых персонажей действительно кажется независимым от игрока. Они буквально живут своей жизнью. Это ощущение живого мира — вот что я стремился достичь в Dragon's Dogma 2.

В той же беседе Ицуно уточнил, что основной задачей для разработчиков Dragon's Dogma 2 было улучшение или внедрение механик, доступных на текущем поколении консолей.