Хидэаки Ицуно о влиянии GTA V и Rockstar Games на Dragon's Dogma 2

Руководитель Dragon's Dogma 2, Хидэаки Ицуно, в беседе с порталом VGC поделился информацией о том, какие игры повлияли на разработку сиквела. По его словам, основное вдохновение для команды Capcom составила GTA V от Rockstar Games.
Ицуно выразил восхищение работой Rockstar, особенно в области поведения НИПов.
Я в некотором роде восхищаюсь тем, как они смогли создать мир, в котором поведение неигровых персонажей действительно кажется независимым от игрока. Они буквально живут своей жизнью.
Это ощущение живого мира — вот что я стремился достичь в Dragon's Dogma 2.
В той же беседе Ицуно уточнил, что основной задачей для разработчиков Dragon's Dogma 2 было улучшение или внедрение механик, доступных на текущем поколении консолей.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.