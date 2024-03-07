Более 100 часов потребуется для полного прохождения Dragon's Dogma 2

Игроки смогут пройти сиквел Dragon's Dogma 2 практически за столько же часов, что и оригинал. На прохождение уйдет более 100 часов. Об этом рассказал изданию Game Informer геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно.
Напомним, что релиз игры запланирован на 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.
"Для игроков, которые сосредоточатся только на сюжетной кампании, время прохождения не должно так сильно измениться, если сравнивать с первой игрой",- заявил Ицуно.
Сотрудники сервиса HowLongToBeat подсчитали, что игроки в среднем тратят порядка 37 часов для завершения сюжетной кампании Dragon's Dogma. А для полного прохождения со всеми активностями нужно потратить где-то 102 часа.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.