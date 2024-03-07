Более 100 часов потребуется для полного прохождения Dragon's Dogma 2

100 часов: стало известно, сколько времени займет полное прохождение Dragon's Dogma 2

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Игроки смогут пройти сиквел Dragon's Dogma 2 практически за столько же часов, что и оригинал. На прохождение уйдет более 100 часов. Об этом рассказал изданию Game Informer геймдиректор Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно.

Фото: flickr.com by Dota 2 The International is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Напомним, что релиз игры запланирован на 22 марта на ПК, PS5 и Xbox Series.

"Для игроков, которые сосредоточатся только на сюжетной кампании, время прохождения не должно так сильно измениться, если сравнивать с первой игрой",- заявил Ицуно.

Сотрудники сервиса HowLongToBeat подсчитали, что игроки в среднем тратят порядка 37 часов для завершения сюжетной кампании Dragon's Dogma. А для полного прохождения со всеми активностями нужно потратить где-то 102 часа.